指續向俄軍方供貨 美將5中企列黑名單

據路透社報道，除中國5家實體外，還有20個與中國有關的實體因為幫助伊朗或支持軍用而在同一天被列入清單，包括中科院的一家研究所和中船集團的一家研究院。美國商務部表示，被列入清單的5間中國公司，在2月24日俄入侵烏克蘭前就向被列入實體清單的俄羅斯實體提供物資支持，並在俄侵烏後「繼續訂立合同向被列入實體名單的俄羅斯實體和受制裁方供貨」。另外一家被列入實體清單的為烏茲別克公司。

美國商務部負責工業與安全的助理部長艾斯特維茲（Alan Estevez）在聲明中說，這一行動向全球的實體和個人發出了強有力的信息，「如果他們試圖支持俄羅斯，美國也會孤立他們」。

美商務部：試圖撐俄將被孤立

5家被控協助俄羅斯軍方的中國公司包括香港世捷達物流、信諾電子、金派科技（香港）、維科電子和柯奈柯特電子。這些企業被列入貿易黑名單，意味着美國供應商需要在獲得美國商務部的許可後才能向這些企業出口產品。

外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上稱，美方以所謂「支持俄羅斯軍事和國防工業基地建設」為由，制裁打壓中國企業，此舉沒有國際法依據，沒有安理會授權，是美方搞的單邊制裁和長臂管轄；中方一貫堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。

趙立堅又稱，美國在處理對俄關係時，不得以任何方式損害中方正當利益。中方敦促美方立即糾正錯誤，撤銷有關制裁措施，停止對中國企業長臂管轄和單邊制裁。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

外交部：嚴正交涉 駐美使館：無軍援

另《環球時報》引述中國駐美國大使館表示，在烏克蘭問題上，「我們一直以來為勸和促談發揮着建設性作用，未向有關衝突方提供軍事援助」。又稱中俄保持正常的能源和經貿合作，中國企業的合法利益不應受到損害。

（綜合報道）

（中美角力）