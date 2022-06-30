久違3月 上海人「熱淚盈眶」迎堂食

新聞晨報網站「周到上海」報道，昨晨包括上海迪士尼度假區官方微信小程序、攜程、去哪兒、飛豬旅行等各大平台的迪士尼樂園門票恢復銷售，成人一日標準票官方定價545元（人民幣，下同）。有購票者稱，「感覺沒有想象中的火爆，可能還是外省市遊客進不來，只有上海本地遊客的關係吧」。

迪士尼重開 預約系統一度崩潰

不過澎湃新聞稱，前日下午迪士尼樂園重開的消息傳出，去哪兒、飛豬上「迪士尼」即時訪問量比上月暴漲655%，同步帶動上海城市訪問熱度上升近1倍。迪士尼周邊酒店的搜索熱度、預訂量也上漲。有網民稱，上海迪士尼年卡預約小程序一度崩潰。

昨日，上海市民也終於等到恢復久違的堂食。中新經緯報道，當日起，各轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮，有序放開堂食。自4月初上海實施封控以來，當地暫停堂食近3個月，部分餐廳甚至更久。6月1日，上海解封，不過並沒開放堂食。昨日有網民稱，當其發現某火鍋店可以排號時，幾乎是熱淚盈眶了。在來福士廣場一家火鍋店，按防疫要求要隔桌落座，安排的18桌已坐滿，而排隊等待的還有10多桌。

部分餐廳也預訂爆滿，人均消費千元的上海新榮記餐廳，由昨晚至今晚預約已滿；人均消費在1300元以上的日式餐廳鮨昇，從昨日至7月中旬的座位也已全部約滿。

（新冠疫情）