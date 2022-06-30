堅持清零 習：不能讓民眾生命受傷害 斥「集體免疫」防控 躺平後果不堪設想

這次是習近平自2020年3月赴武漢視察新冠防控工作後，第二次到當地。習近平預計今日抵港，並將出席七一香港回歸25周年的慶典活動。新華社報道，習近平在湖北省委書記王蒙徽、省長王忠林陪同下，到東湖高新區左嶺街道智苑社區考察。該社區新冠疫情發生後，嚴格落實縣、鎮、鄉、村、部門「五級包保制度」，形成返崗復工和防控管理相結合的社區穩定保障體系，推動居民生活工作恢復正常。

視察武漢 稱「黨防控方針」有效

在聽取湖北省常態化防疫和疫後社區治理情况介紹後，習近平強調，2020年「武漢保衛戰」勝利以來，武漢這兩年又遇到了多次聚集疫情，但很快控制住，沒有發生大的反彈。他稱讚武漢市常態化防疫工作做得好，經驗值得總結。又強調「實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、有效的，必須毫不動搖堅持」。

「發現疫情一定要果斷，不能遲疑」

習近平在社區邊走邊看，對社區「便民核酸採樣」等措施表示肯定。習近平稱，在應對疫情的「鬥爭」中，無論是應急狀態防控還是常態防控，社區都發揮重要的作用；要靠早發現、快處置，靠廣大民眾眾志成城，靠社區重要基礎；要完善社區常態防控措施，發現疫情後一定要果斷，不能遲疑。

在社區廣場，習近平向在場的幹部民眾及向全國社區工作者慰問。他表示，「堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施」，最大程度保護了人民生命安全和身體健康。又稱中國人口基數大，批評如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策後果不堪設想。

「寧可暫時影響一點經濟發展」

習近平又為「動態清零」政策辯護，他說，這是黨中央從黨的性質宗旨出發、從中國國情出發確定的，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子。如果算總帳，中國的防疫措施是最經濟的、效果最好的」。他說：「我們有中國共產黨領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清零政策，直至取得最後勝利。」

習近平提醒，當前疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大；堅持就是勝利；要克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展。最後，他稱「有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年中國經濟發展達到較好水平」。

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