三度考上北大獲獎200萬 粵考生被指「僱傭兵」 市教育局調查 同學稱事主未考獲心儀專業

茂名高考狀元 網稱河北就讀

內地不少中學為讓學校揚名，會重獎高考成績優異的考生，甚至讓其他學校的優異學生「掛靠」，作為該校考生參加高考。紅星新聞報道，今年廣東茂名市高考狀元全炫宇，2020年高中畢業後，2021年在湛江市麻章名校複讀，2022年在化州民校又複讀，3次高考都考上北大。據網傳微信群聊截圖顯示，有人說「全炫宇是被人從衡水（第一中學）花百萬買過來的」，另一人說「今年又被化州青鳥實驗學校以130萬買回來」。

河北衡水市衡水中學是一所封閉化、準軍事化的全寄宿制學校，以高考升學率高而聞名全國。網傳信息指，全炫宇2022年實際就讀於衡水第一中學複讀班，僅在茂名化州市青鳥實驗學校「掛名」。衡水一中招生老師承認，該校確在招收外省複讀生源。

全炫宇同班同學小姚（化名）稱，兩人就讀衡水市一中602班，有多個新高考省份學生。據她所言，全炫宇多次複讀的目的是為考取清華大學經管專業，該專業要求全省前20，而全炫宇考幾次都是省100多名，未達到該專業錄取線。內地近年推動高考改革，各省市推行「新高考」時間不一。

兩校被指曾花百萬「買人」

據2020年8月18日的《湛江日報》公眾號發布高考喜報，湛江市北大附屬實驗學校全炫宇被北大錄取，還錄製影片分享高考經驗。該校招生辦人員稱，全炫宇「第一年高考成績不理想」，遂在該校複讀，2020年考上北大。但2021年，該校又發布一則喜報，稱包括全炫宇在內的3名學生被清華和北大錄取。

湛江北附招生辦公室確認，全炫宇確為該校2021年畢業，考取北大。網傳該校花100萬將全炫宇從衡水「買」來，工作人員稱「不了解當時的招生情况」。

化州市青鳥實驗學校6月25日曾發表《化州市青鳥實驗學校2022年高補部招生簡章》，內容稱「全炫宇同學以高考總分694分勇奪茂名市第一名（廣東省第16名）」。不過有關內容已被發布者刪除。

化州市教育局紀檢監察室工作人員稱，市教育局已成立工作組，緊急開展調查工作，具體調查結果後續會通過官方途徑通報。