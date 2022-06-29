張思之喪禮門外禁掛橫幅 限20人悼念

從知情人士發給本報的現場圖片看，張思之靈堂大門上未見懸掛任何橫額，場外亦無任何佈置，該人士表示「不讓掛橫幅」。而門口有身著藍色防護衣的人員把守，暫時未知是殯儀館工作人員，還是「有關方面」安排的人員。

名單包括「走得近的友人」

多位知情人士透露，儘管此次活動無事先對外公布，僅以小範圍親友參加的形式低調舉行，但「有關方面」仍擬定了一份只容許20人出席的名單，其中張思之的親屬及生前律師所同僚「就佔到十幾人」，剩下的6、7個名額全部是張思之生前「與其關係走得近的友人」，包括北京大學法學院教授張千帆、《律師文摘》雜誌主編孫國棟等。其他前來悼念的人，一律被攔在門外，「無論怎樣交涉都不行」。另有知情者表示，當局此前亦點名某些內地自由派人士不得出席喪禮。

陸續40人前來悼念 有人被阻 跪地磕頭大哭

有到場悼念者說，昨日陸續有約40人前來悼念張思之，其中近一半出席者不在名單上。悼念過程「十分短暫」，只安排悼念者走入靈堂鞠躬、瞻仰遺容、慰問家屬等簡單流程。原定於上午10時開始的喪禮亦有所延誤，至10時半左右，名單上的20名親友便入內悼念完畢，約不到11時，活動已「倉促結束」。

據悉，喪禮過程中，有一名不便具名的出席者，一度在靈堂門外與「有關方面」人員交涉入內不果，而當場下跪在地，磕頭致哀並失聲大哭。而最終「有關領導」似乎「有被其感動」，態度有所轉變，同意讓小部分人入內悼念，惟這些不在名單上的悼念者入內後仍受限制，不可在廳內「過多停留」。

享壽94歲的張思之，在內地的律師界地位不凡。他是中共建政後的第一代法官和律師，有說因其為人所知的批判與獨立精神，在內地被譽為「律師界的良心和榮耀」。

明報記者 王聖辰