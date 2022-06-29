拓數十領域合作 增國際話語權

GDP佔全球兩成 人口佔四成

中國在擔任金磚國家主席國期間，提出並發展了「金磚+」模式。外交部資料指出，「金磚+」的宗旨是加強金磚國家同其他新興市場和發展中國家對話合作，推動建立更為廣泛的伙伴關係，促進更大範圍的共同發展繁榮。金磚成員國或希望申請加入的國家，都傾向於遵守合作框架內的協議並開展合作。

據Worldometer網站數據，金磚國家國土面積佔世界領土總面積26%，人口佔世界的42%，若伊朗和阿根廷加入，將分別增至約29%及43%；五國國內生產總值（GDP）約佔世界的23%，若伊朗和阿根廷加入，將增至約25%。有報道指出，2017年金磚五國對世界經濟增長貢獻率達50%。

分析指出，近年金磚國家合作機制的影響力和吸引力持續提升，不僅有力提升新興市場國家和發展中國家國際話語權，也成為推動「南南合作」的重要平台；成為金磚成員國，除了在前述多個領域與其他成員國開展密切合作外，在單邊主義抬頭的當下，也可提升成員國的國際話語權。