「金磚」代表「發展中大國群體性崛起」

上周四至五，國家主席習近平以視像方式分別主持金磚國家領導人第14次會晤、全球發展高層對話會，發表講話。習強調，金磚五國要同更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，讓合作的蛋糕愈做愈大，讓進步的力量愈聚愈強，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。全球發展高層對話會受邀國來自多個大洲，包括伊朗和阿根廷，還有埃及、印尼、哈薩克、斐濟等。

據外交部網站消息，國務委員兼外長王毅說，金磚國家代表着發展中大國群體性崛起的歷史趨勢。他把今年全年金磚活動將達成的37項重大成果，初步歸納為「十大亮點」，指出「我們還注重加強金磚機制建設，拓展『金磚+』合作，建立更廣泛伙伴關係。我們還一致支持討論推進金磚擴員進程，明確擴員的指導原則、標準和程序」。

本次金磚領導人會晤的《北京宣言》顯示，金磚五國一致同意「支持通過討論推進金磚國家擴員進程」，「需在充分協商和共識基礎上通過金磚國家事務協調人渠道明確擴員進程的指導原則、標準和程序」。