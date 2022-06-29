伊朗阿根廷冀入「金磚」 中國表支持 德黑蘭已交申請 北京稱伙成員國穩步推進擴員

據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，哈提卜扎德周一表示，伊朗已正式提交加入金磚國家的申請。他說金磚國家建立了涵蓋廣泛方面的創造性合作機制，伊朗已與金磚國家就申請成為成員國事宜進行了一系列磋商，希望伊朗的加入能為所有成員國增值。

伊朗：盼為所有成員增值

在上周五（24日）舉行的全球發展高層對話會上，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示期待加入金磚國家。萊希稱，伊朗能夠成為金磚國家的「可持續伙伴」，以自身的地緣政治經濟優勢，打通金磚國家與能源產地、重要市場間的聯繫。

另據總部設在委內瑞拉的拉美地區跨國媒體「南方電視台」（teleSUR）報道，在全球發展高層對話會期間，阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）發言，稱阿根廷期盼成為金磚國家一員。路透社引述俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱，阿根廷也在申請加入金磚國家。

「金磚四國」是美國高盛公司首席經濟師奧尼爾（Jim O'Neill）於2001年首次提出的概念。2006年，中國、巴西、俄羅斯和印度四國外長在聯合國大會期間舉行首次會晤，開啟金磚國家合作序幕。此後，金磚合作升級逐漸形成機制。2010年代初，南非正式加入，金磚國家擴為五國，英文名為BRICS。

習上周稱冀吸納新成員

上周五，全球發展高層對話會在金磚國家領導人第14次會晤期間舉行，會議由中國國家主席習近平主持。金磚領導人會晤時，習近平對金磚未來發展提出四點倡議，包括希望吸納新的成員國。習近平說，新形勢下，金磚更要敞開大門謀發展、張開懷抱促合作；應該推進擴員進程，讓志同道合的伙伴們早日加入金磚大家庭。

對於伊朗、阿根廷等國表達加入金磚的意願，中國外交部發言人趙立堅昨在記者會上表示，金磚國家機制自成立以來，就同廣大新興市場和發展中國家的命運緊緊聯繫在一起；面對當前百年變局、世紀疫情、國際熱點交織疊加的形勢，金磚國家一致認為要加強同其他新興市場和發展中國家合作，進一步提升金磚機制的代表性，在重大國際和地區問題上發出更響亮的「金磚聲音」，在攜手應對挑戰，維護新興市場和發展中國家的共同利益方面繼續努力。

趙立堅說，本月23日舉行的金磚國家領導人第14次會晤上，金磚國家領導人就金磚擴員發出一致聲音，支持討論擴員標準和程序；中方將同金磚伙伴一道，穩步推進擴員進程，讓更多志同道合的伙伴加入金磚大家庭。

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