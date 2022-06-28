5部門聯手監管劇本殺 未成年者僅假日可玩 當局「鼓勵」弘揚主旋律

劇本殺又稱「LARP」（Live Action Role-Playing），是一種玩家扮演劇本中的角色，來解決劇本中的謎題，有線上與線下兩種遊玩渠道。「劇本殺」因其獨特及新潮玩法，備受年輕人追捧，但當中也劇本過於暴力或色情等問題。

官媒：今年市場規模將達239億

央視新聞此前曾報道，數據顯示，2020年中國劇本殺市場規模已達117.4億元人民幣（約137.7億港元），預計到2022年中國劇本殺行業市場規模將增至238.9億人民幣（約280.3億港元）。報道另指出，「迅猛發展的新興行業在帶來消費的同時，也出現了不少問題。」

新華社昨報道，今次《通知》列明，劇本娛樂經營場所經營範圍為「劇本娛樂活動」，並實行事後告知式備案，強化劇本娛樂經營場所主體責任，列明相關部門監管職責，建立協同監管機制。此外，《通知》還設置政策過渡期，引導劇本娛樂經營場所利用一年的政策過渡期，開展自查自糾實現合規化經營。

事前審批改事中事後監管 要建自審制

《通知》指出，要積極創新監管方式，監管重點從傳統的事前審批轉向事中事後監管。將嚴格管理內容，需正面引導和加強監管並重，包含鼓勵場所使用弘揚主旋律、傳播正能量的劇本腳本；強化主體責任，要求建立內容自審制度，對劇本腳本以及表演、場景、道具、服飾等內容自審。

《通知》提到，參照內地《未成年人保護法》等法律法規，列明除國家法定節假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經營場所不得向未成年人提供劇本娛樂活動。

上海市去年亦頒發地方法規《密室劇本殺內容備案管理規定》。規定列明，密室劇本殺的故事情節不得危害國家統一、主權或完整，以及煽動民族仇恨等。該規定於今年3月1日起正式實施，上海也成為內地首個正式將密室劇本殺納入管理的城市。