二十大前 公安部遏網絡打手 網安局稱「回應社會關切」

行動為期半年 歡迎網民「報料」

據微信公眾號「公安部網安局」消息，受「流量經濟」、「粉絲經濟」等因素影響，內地「網絡水軍」違法犯罪活動屢打不絕。有的「網絡水軍」為養號謀利，通過發布違法信息「造熱點」、「蹭熱點」，意圖操控或擾亂網上輿論秩序；有的利用炒作負面信息實施敲詐勒索，侵害群眾合法權益；有的非法提供有償刪帖和刷量控評炒作服務，破壞市場經濟和社會管理秩序。

公安部網安局認為，社會各界對此反映強烈，針對此次為期6個月的整治專項工作，公安網安部門將按照「以打開路、以打促治」思路，在依法打擊的同時，主動對接有關主管部門，加強協作配合，共同壓實網絡平台主體責任，攜手加強網絡生態綜合治理。同時也歡迎網民向公安部「網絡違法犯罪舉報網站」提供「網絡水軍」違法犯罪線索。

「網絡水軍」是指在網絡中針對特定內容發布特定信息的、被僱傭的網絡寫手、又名網絡槍手，他們通常活躍在電子商務網站、論壇、微博等社交網絡平台。他們偽裝普通網民或消費者，發布、回覆和傳播博文等對正常用戶產生影響。

近年來，公安機關網安部門的「淨網」系列專項行動，持續對「網絡水軍」相關違法犯罪依法開展偵查打擊，近3年偵辦相關案件600餘宗，抓獲疑犯4000餘名。