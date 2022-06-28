「未來五年常態化防疫」 官媒新聞稿惹議後刪字

【明報專訊】北京市委書記蔡奇昨日宣讀黨代會報告，北京市委機關報《北京日報》的網絡稿引述其報告，出現「未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」的描述，引發輿論嘩然，大部分網民擔心當局今後還將嚴苛防疫而表示不滿。官媒隨後將網絡稿中的「未來五年」刪去，並解釋稱是操作失誤行為欠專業。
據《北京日報》App報道：「今天上午，中國共產黨北京市第十三次代表大會開幕。蔡奇同志作黨代會報告。未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控。毫不動搖堅持『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針，壓實『四方責任』……築牢首都疫情防控屏障。」
網民盼復常 《北京日報》社長稱記者誤加
網民對此普遍持批評態度，認為北京當局在「未來五年」還將持續堅持嚴苛的防疫政策，正常的生活因此遙遙無期。
輿情反彈後，《北京日報》重新刊發報道，將原稿的「未來五年」刪除。翻查蔡奇報告的紙本文字，報告中並無「未來五年」四字；北京電視台在播報蔡奇宣讀此段報告時，亦沒有此四字。
《北京日報》社長趙靖雲隨後在微信表示，這是該報記者誤加。趙靖雲稱，為搶時效，該報拆解了報告重點並預先做了模板，「『未來五年』要幹這個、要幹那個，一段一段套進去，就把『堅持常態化疫情防控』也套進去了，沒過腦子」。