京黨代會 蔡奇：習近平有領袖風範 列京近5年成績 稱成首個減量發展超大城市

在二十大前，地方黨代會對習近平的稱謂成為外界關注焦點。有北京政情觀察人士此前向本報表示，習近平將繼在中共十九大獲得中共「核心」的稱號後，將在中共二十大獲得「領袖」的尊稱。這也將是繼毛澤東之後，第二名獲得「領袖」稱號的黨和國家領導人。

北京黨代會上，被視為「習家軍」骨幹的蔡奇，對習近平多有讚譽。在回顧習近平對北京這五年來的關懷時，蔡奇表示，一幕幕場景歷歷在目，一句句囑託言猶在耳。「總書記非凡的雄才大略、遠見卓識和領袖風範，讓我們深受感召。」央視新聞聯播昨報道，中共十八大以來，習近平10次考察北京、18次對北京發表重要講話，為做好新時代首都工作指明了方向。

蔡奇表示：「新征程上，為我們掌舵領航的，就是黨的領導核心習近平總書記，這個核心是時代呼喚、人民期盼、歷史選擇，是主心骨、頂樑柱、定盤星；為我們提供科學指引的，就是習近平新時代中國特色社會主義思想，這個思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，是旗幟、方向、信仰。」

城六區常住人口減 城鄉建設用地減

在向大會報告時，蔡奇指出，5年來，北京堅定不移疏解非首都功能，京津冀協同發展取得新突破。其中，實現城六區常住人口比2014年下降15%的目標，城鄉建設用地減量110平方公里，北京成為全國第一個減量發展的超大城市（見表）。蔡奇表示，這些成績的取得，最根本的是以習近平為核心的黨中央堅強領導、巨大關懷的結果。「我們更加深切地感受到，首都工作每前進一步、京華大地的發展變化，都凝結着習近平總書記的親切關懷和殷殷教誨。」

黨代會仍在進行時，《北京日報》App稱「未來五年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」而引起輿論嘩然（見另稿）。蔡奇在報告中則指出，北京今後五年的奮鬥目標是：「四個中心」（全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心）城市戰略定位進一步強化，國際一流的和諧宜居之都建設取得新的重大進展，京津冀協同發展不斷向縱深推進，城市綜合實力和競爭力持續增強，人居環境品質全面改善，全體人民共同富裕邁出新步伐，為率先基本實現社會主義現代化奠定堅實基礎。

昨日，中共上海市第十二次代表大會閉幕。上海市委書記李強說，大會提出的目標願景，包含着習近平總書記的殷殷囑託。此前，大會開幕時，李強在報告中也多次提到習近平，稱上海取得的成就離不開習近平的指導、關懷和囑託。李強曾是習近平在浙江擔任省委書記時的秘書，被外界認為是習的心腹。

明報記者

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