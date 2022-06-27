疫情趨緩 跨省遊復蘇 各地搶暑假客 酒店機票訂單飈

內地疫情趨緩。據國家衛健委官網最新消息，截至前天，內地現有確診病例586宗，其中重症病例2宗；新增確診病例39例，境外輸入病例佔37宗，兩宗本土病例為北京、廣東各1宗。此前疫情重災區上海，已連續兩天無新增本土感染。

多地連日放寬跨省流動

隨着疫情態勢持續向好，連日來，多地接連調整人員跨省流動的防疫政策，跨省遊相繼恢復。據澎湃新聞報道，攜程數據顯示，截至本月21日，近一周暑期跨省跟團遊預訂量周環比增長291%；暑期跨省酒店預訂周環比增長151%；攜程「機票+酒店」訂單量自6月以來飛速提升，6月日均訂單量已趕超去年同期。

攜程上，暑期青海酒店的訂單量在6月18日青海當局宣布跨省遊恢復後，近一周環比增長174%；景區門票單量環比上一周增長100%；暑期機票單量環比上一周增長252%。

寧夏於本月19日宣布有序開放跨省團隊旅遊，同樣迎來開門紅。兩日內，寧夏暑期跨省跟團產品預訂量增長翻番；暑期酒店預訂量增長108%，主要客源地為成都、廣州、深圳、南京、杭州、蘇州等地。

湖北上周二宣布恢復跨省遊後，省內目的地在攜程的搜索熱度順勢增長2倍，攜程數據顯示預訂暑期湖北跨省跟團遊產品的訂單量周環比大漲346%。

攜程：畢業旅行需求大

《21世紀經濟報道》引述同程研究院首席研究員程超功表示，隨着青海、湖北、寧夏恢復跨省遊，全國跨省遊市場進一步打通，釋放出強大的消費需求，加上目前全國防疫形勢穩定，對旅游市場的快速復蘇起到了明顯的帶動作用。報道指，畢業生成為近期旅游的重點人群。攜程指出，高中畢業生至大學生群體已成為暑期旅行的先行軍，6月上旬訂單量環比上月同期增長達83%，人均消費同比提升近40%。

（綜合報道）

（新冠疫情）