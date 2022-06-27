最高檢：為強姦下迷藥應按強姦罪處理

據《人民日報》微博報道，最高檢強調，對於有證據證明行為人為實施強姦、搶劫等犯罪，給人下迷藥的，應當按照強姦、搶劫等嚴重犯罪處理。特別是要充分考慮犯罪行為的時空等具體情形，對於以發生性關係為目的投放麻醉、精神藥品，符合強姦罪等嚴重犯罪構成要件的，要以強姦罪等犯罪進行追訴，而不能降格以欺騙他人吸毒罪進行處理。

趁女大生離座投藥 滬男遭除學籍

本月中旬，上海外國語大學發生投藥案件。中新網報道，本月13日，上海松江警方發布警情通報稱，針對上海外國語大學一女生飲料中被他人投放不明物一事，經初步調查，12日中午12時許，該校21歲尹姓男生在學校圖書館內趁該女生離開座位之際，向其咖啡杯中投放異物。該女生喝了一口後，察覺咖啡異樣，將剩餘咖啡倒掉，並向學校保衛部門報告。經醫院檢查，未發現該女生身體異常。警方隨後找到尹姓男生，他承認在女生咖啡杯中投放了半片牛磺酸泡騰片，該泡騰片是從網上購買。

律師：違法否須視意圖無關藥效

上海外國語大學表示，鑑於尹姓學生行為情節嚴重，影響惡劣，校方已按程序開除其學籍。對於此次事件中尹姓男生是否構成犯罪，法律人士稱，要看其主觀上是否有對女生實施不法侵害的意圖。北京君都（上海）律師事務所律師成妃表示，如果尹姓男生有這種意圖的話，即使他投放的不明物質不具有網上宣傳的「性藥」的功能，他也是構成強姦未遂罪的。