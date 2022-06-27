鄧振中確診訪美告吹 「台美貿易倡議」擬改視像會談

症狀輕微 留墨隔離

據中央社報道，國發會主委龔明鑫18日起率下世代通訊代表團赴美，拜會美方官員與微軟、Google、Amazon等企業。原定26日起將與鄧振中共同出席在華府舉行的「選擇美國Select USA投資高峰會」等相關活動，期間也規劃拜會美國官員行程。不過，行政院經貿辦昨透過新聞稿表示，鄧振中近日在公務旅途中，於墨西哥發現確診，依相關政府規定，必須留在原地進行隔離；「選擇美國Select USA投資高峰會」將改由龔明鑫率團。

經貿辦公室指出，鄧振中雖然染疫，但症狀輕微。台外交部副發言人崔靜麟表示，鄧振中18日晚間抵達墨西哥首都墨西哥市後，出現咳嗽等症狀，經快篩陽性，立即依照墨國相關防疫檢疫規定，在旅館進行自主隔離，並相應調整訪問行程。

台駐墨西哥代表處已延請醫生替鄧振中看診，鄧振中經遵醫囑服藥，目前身體狀况穩定，駐墨西哥代表處也將持續提供妥善協助與照料。

由於鄧振中此次原本規劃於本周在美國華府與美國貿易代表署針對「台美21世紀貿易倡議」舉行首場會談，但在墨西哥確診後，行程勢必面臨異動，經貿辦公室強調，目前正在與美方確認當中，是否會改以視像方式舉行，經貿辦說「各種可能性都不排除」。

台美21世紀貿易倡議在6月1日宣布啟動，盼能尋求推動數位經濟貿易成果，推進與深化雙邊貿易關係，為美台勞工與企業帶來成長。