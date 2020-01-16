中共二十大前問計網民 須實名獻策 收800萬人建議 習：要認真研究充分吸收

央視新聞報道，習近平近日就研究吸收網民對中共二十大相關工作意見建議作出指示，強調黨的二十大是黨和國家政治生活中的一件大事。圍繞黨的全國代表大會相關工作開展網絡徵求意見，是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現。

稱群聚積極參與 意見具建設性

習近平指出，這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於通過互聯網等各種渠道「問需於民、問計於民」，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家的各項工作做得更好。

據習近平今年2月的指示精神，中共二十大相關工作網絡徵求意見活動於4月15日至5月16日開展，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞APP以及「學習強國」學習平台分別開設專欄，聽取全社會意見建議。活動得到廣大民眾廣泛關注和參與，累計收到網民建言超過854.2萬條，為中共二十大相關工作提供了有益參考。

此前官媒新華社曾報道，此次網絡徵求意見的內容包括八大方面，包括「堅持和加強黨的全面領導」、「深化改革開放」、「發展全過程人民民主」、「推進全面依法治國」、「保障和改善民生」等。

中共黨刊《求是》雜誌曾發表評論文章說，通過互聯網就黨代會的相關工作向全社會徵求意見和建議，在中共的歷史上是第一次，這體現了中共堅持以人民為中心、尊重人民主體地位，也是為了適應互聯網時代的新要求。

但網民要在這些官方平台留言提出建議並不容易，在人民日報社開設的「我為黨的二十大建言獻策」專欄，網民如果想提交留言，需要填寫年齡、政治面貌、職業、地域等信息，還可以選填自己的姓名、單位和職務。此外，留言者必須填寫手機號碼，以獲取驗證碼。而這意味着留言者的真實身分會暴露。

觀察人士：留言需審核 意見近官方

有觀察人士表示，網民的留言，亦大多數是在響應當局在倡導的行動，包括更好地發揮基層黨員的力量、保證糧食安全、減少過度包裝、深化醫藥衛生體制改革等，真正表達與官方看法相悖的意見並不多，在重大問題上更不可能出現反對意見。這可能與留言還需層層審核有關。

中共十九屆六中全會決定，二十大將在今年下半年召開，但具體時間仍未披露。

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