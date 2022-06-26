丁家喜案閉門審12小時 妻：近兩天聯絡不上律師

丁妻羅勝春昨天表示，案件在前晚近9時才結束庭審，持續近12小時，沒有進一步的消息，估計與許志永案一樣，法院將擇期宣判。她慨嘆，律師遭受重重壓力，簽署了保密協議，近兩天都聯絡不上律師，「這個案件從一開始就定為秘密案件，律師到處碰壁，不許會見和通信，丁家喜13個月不能會見，沒有任何權利」。她早前指出，丁、許兩人都不認罪。

有維權律師透露，律師處理敏感案件和部分涉黑案件，都要簽署保密協議，「這種政治案件，司法局對他們做了很多工作，尤其前年12港人案律師因受訪被吊銷執照後，很多律師也不願意冒（吊照）風險對外發聲」。

英國駐華大使館前日在twitter發帖稱，許、丁兩名新公民運動領導者，被拘留了兩年有餘，再次敦促中國釋放所有因行使基本權利而被拘留的人。

至於許志永案在本周三（22日）已開庭，其胞姊周二當晚到臨沭縣，被當局強行從酒店帶走送離該縣。2019年底，許志永、丁家喜與20多名維權律師與人士在廈門聚會，其後遭警方抓捕。