猴痘首現 台9密接者隔離 當局：已洽購疫苗優先供醫護

大腿先現水疱 有別外國個案

台灣上周四將猴痘列為第二類法定傳染病（24小時內須通報），翌日就發現首宗確診個案。該個案為一名25歲男學生，他今年1至6月在德國就學，6月16日返台。上周一（20日）出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，其後確診猴痘。台南市衛生局公布個案照片，患者大腿有水疱，稱與外國感染者的情况不大相同。猴痘患者大多為臉部發病並蔓延至四肢與軀幹。

患者目前在負壓隔離病房留醫，中央社報道，台疾管署副署長莊人祥表示，個案需治療到全身皮膚病灶結痂完全脫落，才解除隔離。包括他的3名家人、5名醫療人員等20人被列為密切接觸，隨後縮減至9人，他們需要隔離至下月14日，目前均無症狀。《聯合報》稱，台疾管署昨發布「猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引」，包括臨牀症狀、檢驗及流行病學條件、通報定義，而高風險接觸者需自主健康管理21天，違反規定最高罰1.5萬元新台幣（約4000港元）。

專家：一旦進入社區就很難斷根

以往一直只在非洲國家流行的猴痘病毒，近期在歐洲蔓延並流入亞洲。台南市長黃偉哲昨表示，猴痘屬高度接觸性傳染疾病，除已隔離接觸者，並做必要環境消毒，全力防堵本土病例發生。高雄市長陳其邁表示，猴痘的傳染途徑需經長時間接觸或親密接觸才會感染，一般民眾毋須恐慌。不過台大兒童醫院院長黃立民稱，猴痘一旦進入社區就很難斷根。

天花疫苗可預防猴痘疫情，各界關注天花疫苗採購及接種規劃。據《聯合報》，疾管署長周志浩前日表示，已洽購可預防猴痘的第三代天花疫苗及抗病毒藥物，初步規劃提供予三類對象，包括照顧猴痘患者的醫護人員、患者密切接觸者，以及實驗室人員等。

《健康時報》報道，北京協和醫院感染內科主任李太生教授表示，不排除中國有輸入病例的可能，他建議加強邊境檢查和制定監測體系，同時考慮儲備天花疫苗供高風險人群使用。

猴痘在1985年首次於研究用猴子身上發現，與天花同屬正痘病毒，為罕見的人畜共通傳染病。台灣自1979年後已停止接種天花疫苗。