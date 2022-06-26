丹東推區級健康碼 被批擅加碼 針對京滬旅居史 多城續差別對待

寧夏銀川對滬人員最嚴格

國務院上周五已要求各地嚴格落實疫情防控「九不准」，其中包含「不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施」，然而，各地仍有不少「一刀切」防疫舉措，包括特別針對有上海、北京旅居史人員，實行差別隔離待遇。據「第一財經」報道，對40個城市調查發現，寧夏銀川屬最嚴格，對來自上海人員執行「7天集中隔離+7天居家健康監測」；廣東深圳則對來自上海人員執行「7天居家隔離+7天居家健康監測」，並定期核酸檢測。此外，鄭州、唐山、哈爾濱、貴陽、成都、昆明、廈門、大連等多市，亦對上海進入當地者實行隔離檢疫。

爆出「父女黃碼看病被攔疑襲警」事件的遼寧丹東，近期已在事發地振興區推行區級健康碼「振興碼」。「觀察者網」報道，此前丹東一直使用遼寧省的「遼事通」健康碼。此舉遭輿論質疑「層層加碼」，更被指涉嫌效仿河南鄭州以健康碼維穩。丹東市長郝建軍24日稱，防疫過程中存在疫情信息發布和回應群眾關切不夠及時不夠全面、工作舉措不夠精準的問題，長時間防疫疲勞作戰造成一些工作人員工作方法簡單粗放，下一步將廣泛聽取民聲民意，深刻反思、查找不足，主動回應社會關切。

河南維權存戶 仍有被紅碼

另據《鳳凰周刊》報道，部分涉及河南村鎮銀行維權風波的存戶，至今健康碼仍「被紅碼」。有人持續紅碼狀態十數天，且健康碼變紅又提示無風險；亦有身在山東青島存戶，疑受河南紅碼影響，其山東健康碼近日也變紅。本報記者了解到，鄭州當局曾要求將此報道刪除，並對上述內容全然否認。

（新冠疫情）