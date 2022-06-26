零本土例 李強：打贏大上海保衛戰 滬黨代會開幕 報告稱中央防控部署「完全正確」

自2002年上海第八屆黨代會在5月舉行後，20年來，上海的黨代會均選在5月召開；不過今次黨代會卻在上海解封後大半個月後的6月底舉行，「上觀新聞」報道，李強在題為《弘揚偉大建黨精神 踐行人民城市理念 加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市》的報告中，專門談到疫情。李強說：「本屆市委履職後半期，我們與新冠肺炎疫情作了頑強鬥爭」。李強表示，上海堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，以強烈的使命感責任感堅守「國門」，最多的時候上海口岸承擔了全國62%的入境航班、53%的航空入境旅客、46%的進口冷鏈貨物。

「歷史會記住為城付出者」

李強表示：「今年3月以來，面對空前嚴峻複雜的新一波疫情，我們堅決貫徹習近平總書記重要指示和黨中央決策部署，在中央有關部門、全國各地和人民軍隊的大力支持下，團結一心、眾志成城，付出艱苦卓絕的努力，在十分危急的關頭遏制住疫情指數級上升的勢頭，在攻堅清零的階段打破了疫情膠着反覆的態勢，實現和鞏固了社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰。」

他又稱，兩年多來抗疫鬥爭的實踐，特別經歷了大上海保衛戰，「使我們更加深刻地認識到，黨中央關於疫情防控的決策部署是完全正確的，中國特色社會主義具有無可比擬的制度優勢。歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人」。

這也是上海官方首次表態「打贏」大上海保衛戰。在上海解封前的5月30日，李強在疫情防控和經濟社會發展工作會議上稱，經過連續奮戰，「取得了大上海保衛戰的重大階段性成果」。上海在6月1日解封後，但各區的疫情仍此起彼伏，昨日，上海市衛健委通報，24日零時至24時，上海無新增本土新冠確診病例和無症狀感染者。據《健康時報》統計，上次上海本土「雙零」新增在2月23日，即在歷時4個月後，上海終於首次實現單日本土確診和本土無症狀感染者的「雙零」新增。

8地今降至低風險區

昨日，上海市政府新聞辦「上海發布」亦發布消息，稱從今日零時起，包括靜安區靜安區共和新路街道談家橋路163弄、徐匯區凌雲路街道梅隴三村等8地，由中風險地區調整為低風險地區。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676