88歲出山代理「尋釁案」 浦志強：他從不退縮

當時為浦尋求「保外就醫」，張思之致函北京市律協，以「自甘連坐」包括入獄候審為保證。浦志強向本報憶述，當時張老已88歲，仍堅持每月去看守所會見他，認真做記錄，細緻分析法律問題。「有他在是完全不擔心的，每個人都退縮的時候，他從不退縮」。後來張思之因患病退出代理，再無接案。

浦志強稱，2003年孫志剛事件時認識張思之，但早在1993年他準備考取律師資格，已讀過張創辦的雜誌《中國律師》，形容張對法律的原則和想法是啟發他做律師的起點之一。談及過去十多年交往，浦形容張「像一座靠山」，「平時不管遇到什麼法律問題，他是你永遠可以找、可以問的人」。

浦又稱，張思之過往希望為律師爭取更多空間，「他對很多的現狀是不滿意的，是希望改進的，但隨後一些年，已經沒有精力去做」。在浦志強被捕以及709事件後，中國律師的空間、案件研討以至傳媒輿論都受極大限制；但浦認為仍需學習張思之堅守及不退縮的精神，「堅定地好好做事」。

「傳播其思」 拍YouTube口述張著作

近月，浦在YouTube上載張思之在港出版的著作《行者思之》的口述影片。他表示，因意識到張已病重，而內地許多人無法閱讀他的作品，「希望傳播他的想法」。