畢生為「異端」辯護 「律師良心」張思之辭世

北京市吳欒趙閻律師事務所網站昨發訃告，稱新中國第一代律師、傑出的法律人張思之，因病醫治無效，於當日下午1時25分在北京逝世。訃告說，張思之作為中國律師的標誌人物，「在國家發展的特殊時期，走過不平凡的人生道路，也給後輩深刻的教誨與啟迪，我們永遠懷念他！」

浦志強表示，他以往每月都要探望老先生兩三次，最後一次是5月中下旬，當時張思之精神尚可，仍能閒話家常，隨後張在5月28日入院。他稱，在人生最後時光，張思之各方面消息仍很靈通，持續關心所有海內外人士關注的時政、法律議題。

張思之1927年生於河南，是中共建政後第一批法官和第一代律師。他在1950年代反右運動中，曾被劃為北京律師界第一個右派，經歷15年勞改。

任四人幫辯方律師組長 「沒擔心」

文革結束後，對俗稱「兩案」的「林彪、江青反革命集團案」，司法部擬邀請擔任辯護人的刑法學者紛紛拒絕，張接手擔任辯方律師組長。在司法部事先定調「定性不能碰；事實不能碰」下，他為姚文元等5人減去13項罪行，還為林彪手下、文革時任解放軍副總參謀長李作鵬減去「另立黨中央」和「謀殺毛主席」兩罪，李最後被判囚17年。有觀察者曾表示，為「兩案」辯護的勇氣，是他後來廣受尊敬的原因之一。張思之2018年接受本報訪問時稱，對於加入律師小組的政治風險，他「沒有擔心」。

「兩案」後，張婉拒到司法部出任律師司長的邀請，並多次為「異端」辯護，代理多宗政治敏感案件，包括為前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤、記者高瑜、浦志強等辯護。2005年，年近80歲的他得知河北青年聶樹斌被冤殺一案，主動聯絡家屬，為其代理申訴。案件經多方努力，2016年終獲改判，聶樹斌得證清白。

在中國司法體系下，張代理的許多案件以敗訴告終，有些結局一開始已注定。張認為一時敗訟不足為懼，不能確定案件最終定論。他代理的多宗案件亦有在若干年後獲平反的紀錄。

「律師是玫瑰 尖刺是為民爭權」

張思之曾言律師應是「含露帶刺的玫瑰」，露水折射大千世界，尖刺則是「為民爭權，或代民維權，使之獲得自由與尊嚴，從而提升其精神境界，進而推動社會進步與變革」。

除代理案件，張還致力推動律師行業進步。「文革」後他參與組建北京市法律顧問處，擔任北京市律協副會長；又創辦《中國律師》雜誌，組織培訓，兼任律師專業主講教授，為重建中國律師制度作出貢獻。

張千帆讚「中國最資深大律師」

律師文摘主編：一生如律師榮辱史

張思之逝世後，中國律師界和法律學者發文致哀。北京大學法學院教授張千帆讚揚，張是「中國最資深的大律師」。據「財新網」，《律師文摘》雜誌主編孫國棟表示，張先生的一生，可以說是中國律師的榮辱史，也是中國法治的興衰史。92歲的法學教授、中國政法大學原校長江平表示，張思之在人權保護、特別是敏感案件中勇於承擔責任，在中國律師界最能體現批判精神和獨立精神。

明報記者