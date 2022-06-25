北京聞風：金磚不止經濟機制 ／文：鍾鳴九

「和平與戰爭、發展與衰退、開放與封閉、合作與對抗，習近平在日前的講話中總結的這4對矛盾是當今世界面臨的最嚴重的、最現實的問題，意在闡明全球需要公平公正的復蘇力量。」中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英指出，「當前國際政治十分複雜、地緣政治非常不穩定，我們看到戰爭的風險正在上升、不公平不公正明顯加大。世界究竟要往哪裏走？當今各國宏觀政策判斷至關重要，稍有不慎，戰爭一觸即發。復旦大學國際關係與公共事務學院教授朱傑進分析，世界正呈現一種趨勢，主要發達國把世界經濟「政治化、工具化、武器化」，單邊制裁、濫用制裁等手段會導致發展中國家受到嚴重衝擊，在政治、經濟、安全等造成震盪，舉例指當前主要發達國家利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，是典型的不公平。

陳鳳英表示，當前金磚已不完全是經濟機制，更擔負全球治理的重要角色，是國際事務發展的重要推手，今天金磚關心的是世界公平公正的問題，其聲音不容小覷。

朱傑進指出，從2006年9月首次金磚國家外長會議至今，金磚合作令發展中國家影響力和話語權不斷提升，包括合力推進全球治理機制改革，主要是對二戰後建立的世界銀行、世貿組織（WTO）、經濟合作與發展組織（OECD）等組織改革，並創建國際組織，如新開發銀行、金磚國家應急儲備安排。

北京觀察人士認為，中國作為東道主，今年會議主題定為「構建高質量伙伴關係，共創全球發展新時代」，是表明世界各國正處於「變革期」的十字路口，在此過渡階段，推進世界公平公正、和平共存，在現行國際治理基礎上推行一系列改革，是「新時代」應有之義。

受俄烏戰爭影響，俄羅斯作為金磚成員國參與會議，備受關注。朱傑進稱，習近平日前的講話雖未提及俄烏，但始終表示維護聯合國等多邊框架，旨在說明金磚國家並非聯盟，不存在透過金磚國家領導人會晤為俄站台。

文：鍾鳴九