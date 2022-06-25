南沙挑戰香港？ 穗市長：合作遠大於競爭

國家發改委黨組成員郭蘭峰在會上稱，珠海橫琴、深圳前海、廣州南沙都是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中的重大合作平台，但戰略定位各有側重、相輔相成；其中南沙突出「粵港澳全面合作」和「面向世界」兩大關鍵，特別強調「與港澳協同，共同擴大對外開放」，堅持聯動港澳、構建與國際通行規則相銜接的制度體系和監管模式，實現「高品質引進來」和「高水平走出去」，增強大灣區國際合作和競爭新優勢。

稱南沙擅於產業化 港做超級聯絡人

郭永航被問到南沙是否會對香港構成挑戰時表示，南沙與港澳早已「你中有我、我中有你」。他舉例稱，香港科大團隊早前透過廣州超級計算南沙分中心的「天河二號」研究騎行過程空氣動力學，幫助香港單車手李慧詩在東京奧運奪牌。

「南沙的所需、所向，剛好是港澳的所能、所長」，郭永航稱「兄弟同心，其利斷金」， 「香港『超級聯絡人』和澳門作為連接葡語國家橋樑的優勢無可比擬，而南沙在產業化方面優勢比較突出，南沙與港澳的合作要遠遠大於競爭」，粵港澳將堅持優勢互補，強化科技聯合創新，「共同把『蛋糕』做大做好，大家都多分『蛋糕』」。