金磚會議 習批搞「小院高牆」極限制裁

綜合央視、新華社等報道，習近平在講話中表示，有國家將發展議題政治化和邊緣化，搞「小院高牆」和極限制裁，人為製造分裂對抗；發達國家要履行義務，發展中國家要深化合作，南北雙方要相向而行，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展伙伴關係，「不讓任何國家、任何一個人掉隊」。他又提到，中國將採取務實舉措，繼續支持聯合國2030年可持續發展議程。另外，中國將加大對全球發展合作的資源投入，把南南合作援助基金整合升級為「全球發展和南南合作基金」，在30億美元基礎上再增資10億美元，並加大對「中國-聯合國和平與發展基金」投入，支持展開全球發展倡議合作。

金磚宣言 支持俄羅斯跟烏克蘭談判

習還表示，中國將與各方攜手推進重點領域，包括減貧脫貧、糧食產供、疫苗研發等合作，另將搭建國際發展知識經驗交流平台，成立全球發展促進中心，建立全球發展知識網絡，開展治國理政經驗交流，並舉辦世界青年發展論壇，共同發起全球青年發展行動計劃。

另外，前晚舉行的金磚國家領導人第十四次會晤發表近1.3萬字北京宣言。據中新社報道，宣言重申對多邊主義的承諾，維護國際法，維護聯合國在國際體系中的核心作用，在此體系中各主權國家合作維護和平與安全，推動可持續發展，促進和保護民主、所有人的人權和基本自由。宣言還提到支持俄羅斯與烏克蘭談判，並敦促主要發達國家採取負責任的經濟政策，管控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。