習舊部王小洪任公安部長 接替趙克志 兼任港澳小組副組長

王志民彭清華人大任新職

根據全國人大官網公布，昨日閉幕的全國人大常委會會議通過決定，任命公安部黨委書記王小洪為公安部長，免去趙克志公安部長職務。另外還任命一批部級官員，包括潘岳任國家民族事務委員會主任，周祖翼任人力資源和社會保障部部長等。同時，多名曾履職港澳系統官員，亦出任新職——香港中聯辦前主任王志民、彭清華，分別出任全國人大民族委員會副主任和全國人大農業與農村委員會副主任；澳門中聯辦前主任傅自應，則出任全國人大外事委員會副主任（見表）。

王小洪早年福建任職 與習結緣

即將步入65歲的王小洪為福建福州人，1970年代作為知青在福建閩候插隊，踏上從政之路。1979年他進入當地警界，其後先後擔任閩侯縣公安局長、福州市公安局長、福建省公安廳副廳長，並與時任福州市委書記、福建省委副書記和福建省長的習近平結緣。其中習在擔任福州市委書記的6年裏，王小洪從福州市公安局郊區分局局長逐漸升至福州市副公安局長，並被安排到中央黨校學習。隨着習近平升遷，王小洪也一路升任要職。

中共十八大後，王小洪2013年首次跨省履職，從福建廈門副市長、市公安局長任上調往河南，先後出任省公安廳長、副省長等。2015年，王進京出任副市長及市公安局黨委書記、局長。2016年，王小洪出任公安部副部長，2018年升任常務副部長，去年11月再出任公安部黨委書記。任職公安部黨委書記者，依慣例將接任公安部長，惟王半年後始「坐正」成為公安系統「一哥」。今次任命令文官擔任公安「一哥」的傳統被打破，同時也打破近數十年公安部長由地方大員升任的慣例。由於公安部長一般由國務委員甚至政治局委員兼任，王小洪也被看好一線，將跨過副國家級領導人門檻。

破文官任公安「一哥」傳統

如同稱軍隊「槍杆子」、文宣「筆杆子」，內地對以公安為首的政法系統慣稱「刀把子」。作為主責維穩、輔佐執政的重要系統，「刀把子」隊伍在中共的政治意識中始終佔有重要權重。近10年來公安政法系統一直整肅，周永康、孫力軍、傅政華、孟宏偉等先後被查。王小洪接掌公安部，也意味着習近平已進一步緊握「刀把子」。今輪人事調整後，王小洪還將接替趙克志中央港澳工作領導小組副組長的職務，參與港澳事務。

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