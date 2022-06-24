聽證會前綠碼變黃疑「非疫」操作 鄭州市民起訴河南衛健委

據大眾網，鄭州市民謝女士本月13日在中原區法院遞交聽證會相關材料，她掃碼後手機開始響，發現健康碼是黃碼。她隨即向12345熱線、疾控中心、街道辦等反映，都無法得到解釋和解決問題。她原本要參加的一場聽證會，因她無法進入法院而要延期。「我請了律師，還從廣州請了代理人，延期造成我費用的增加」。

謝女士稱，她在6月9日由北京返鄭後，核酸檢測結果均為陰性，健康碼也是綠碼，一直正常出入公共場所和乘坐地鐵。她的健康碼在15日恢復了綠碼，謝女士認為是自己持續投訴，以及發微博後引起極大關注有關。

謝女士稱，健康碼在聽證前離奇轉為黃碼和神奇恢復綠碼的亂象，不排除是人為基於「非防疫目的」操作。此前，中原區農業農村工作委員會申請強制拆除她的房屋，法院曾駁回有關申請，但院長提交審判委員會討論認為，裁定書有誤，要求裁定再審。

當局稱或因健康碼系統不穩定

不過，中原區疫情防控指揮部工作人員稱，北京返鄭政策並非三天兩檢，應進行7日健康監測，監測期間健康碼均為黃碼，謝女士健康碼的問題，可能是系統不穩定。

（新冠疫情）