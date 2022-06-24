丹東女子帶父看病 因黃碼遭警攔爆衝突

警阻上車 女倒地父涉襲警

據沸點視頻，丹東一女子駕車帶父親去看病，因健康碼顯示為黃碼被攔，女子企圖闖卡通過。在影片中，她多次哀求民警，強調出門前社區已經開了證明、且早上也做過核酸，不解為何自己仍是「黃碼」。雙方交涉過程中，民警招呼同伴走近一點錄像。過程中女子激動，民警擋在女子面前，阻止對方上車。突然女子倒地，其父即上前打了民警一下，民警坐在地上捂著臉，並問同事「錄（影）上了沒有」。

丹東市警方前日（22日）通報，對女子行拘10日，其父因襲警被採取刑事強制措施。不過整個過程的影片在網上傳開後，輿論一面倒支持女子一方，認為女子取得社區開的證明，卻依然遭警阻攔；而男子是看到女兒跌倒，才動手打警察。還有人質疑，警察被如此輕易打倒在地方，是否太過弱不禁風。「#丹東市公安局」昨日錄得逾8億閱讀量。

中國新聞周刊昨報道，女事主郝×莉稱自己持有48小時核酸證明和社區證明，但父親沒有開證明，現在因為疫情還未收監，會服從大局，也會去申訴。

丹東市公安局一經街邊境派出所昨回應，該名女士5月25日後只做了兩次核酸，按要求應「一天一檢」，直到6月21日出門辦事才做核酸，當時沒出結果，所以是黃碼。女子當天帶父親去醫院取藥，期間還有闖卡行為、表現激動，民警不放行，是為消除更大的潛在風險。丹東宣傳部門也表示，關注到網絡輿論，正在調查。

輿論普遍同情父女

環球時報前總編輯胡錫進發文稱，爆疫以來，看病受阻是人們最反感的「一刀切」防疫表現之一。加上丹東封控時間過長，當地群眾反映強烈，也讓此事件得到了輿論的同情。

丹東是中國最大邊境城市，自4月底起已歷三波本土疫情，當地曾靜態管理兩個月，高鐵、飛機停運了3個月。

四川大學法學院教授韓旭表示，外出到醫院看病是公民行動自由和生命權、健康權的體現，均是憲法性權利，警察阻撓公民就醫是對公民健康權、生命權的漠視，嚴格講是一種違憲行為。

（新冠疫情）