倡納更多國家加入

新華社報道，習近平表示，世界百年未有之大變局正在加速演進，新冠疫情仍在蔓延，人類社會面臨前所未有的挑戰，世界發展進入新的動盪變革期。金磚國家要一起向未來，攜手構建更加全面、緊密、務實、包容的高質量伙伴關係，共同開啟金磚合作新征程。

習近平稱目前冷戰思維和強權政治陰霾不散，傳統和非傳統安全威脅層出不窮。一些國家力圖擴大軍事同盟謀求絕對安全，脅迫別國選邊站隊製造陣營對抗，漠視別國權益大搞唯我獨尊。「如果任由這種危險勢頭發展下去，世界會更加動盪不安」。他呼籲金磚國家應在涉及彼此核心利益問題上相互支持，踐行真正的多邊主義，維護公道、反對霸道，維護公平、反對霸淩，維護團結、反對分裂。「中方願同金磚伙伴一道，推動倡議落地見效，為世界注入穩定性和正能量」。

批有國家製造陣營對抗

習又提到新冠疫情和烏克蘭危機影響交織疊加，導致全球產業鏈供應鏈紊亂、大宗商品價格持續上漲、國際貨幣金融體系更加脆弱，為各國發展蒙上陰影，新興市場國家和發展中國家首當其衝，稱「中方願同金磚伙伴一道，推動倡議走深走實，助力實現更加強勁、綠色、健康的全球發展」，同時堅持開拓創新，激發合作潛能和活力；推動完善全球科技治理，讓科技成果為更多人所及所享。他批評企圖通過搞科技壟斷、封鎖、壁壘，干擾別國創新發展，維護自身霸權地位，「注定行不通」。

習近平強調，「金磚國家不是封閉的俱樂部，也不是排外的『小圈子』，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好伙伴，呼籲金磚國家新形勢下，更要敞開大門謀發展、張開懷抱促合作，引入新鮮血液，「應該推進這一進程，讓志同道合的伙伴們早日加入金磚大家庭」。