中俄8艦日本海域巡弋 日斥展示軍事存在感

美國有線電視新聞網（CNN）報道，日本防衛省周二通報，海上自衛隊觀察到由一艘反潛驅逐艦領頭的5艘俄羅斯戰艦駛過隔開日本和韓國的對馬海峽。通報稱，這支艦隊在日本島嶼附近航行已有一星期，從北方的第二大島北海道到西南部的沖繩島。

同時，至少兩艘中國戰艦和一艘補給船周二被發現在東京以南500公里的伊豆諸島附近。其中一艘為萬噸級的055型導彈驅逐艦「拉薩號」。這是解放軍海軍最強大的水面戰艦之一。日本防衛省說，中國的戰艦自6月12日起在日本附近航行。

另有6艘中國艦艇通過沖繩入太平洋

防衛相岸信夫就中俄海軍艦艇似乎繞日本列島一周的航行指出，兩支艦隊在較短期間內行同樣路線，強調提高警惕，稱「兩國彰顯軍事存在感，也可以認為是對我國的示威行動」。他還透露稱，另有總計6艘中國艦艇21日至22日通過沖繩附近，從東海進入太平洋。

去年10月，中俄曾聯合派出10艘戰艦圍繞日本群島演習。近期，日本首相岸田文雄在東京主持美澳印日四方安全對話峰會期間，中俄空軍在日本海舉行了聯合戰略空巡。