稱屬重要籌碼 戴琪反對取消美對華加徵關稅

美國之音報道，戴琪在美國參議院撥款委員會一個小組委員會舉行的聽證上說，重要的是要把重點放在保護美國的貿易利益上面，應對中國想要在半導體等重要產業取得主導地位的計劃。戴琪說：「依我之見，對中國加徵的關稅是一個重要籌碼，一個貿易談判員絕對不會放棄籌碼。」她還說，拜登政府面臨的關鍵挑戰是將「這個籌碼轉化為一個增加美國競爭力的戰略計劃，讓美國在一個中國將繼續參與的全球經濟中捍衛我們的利益」。

白宮官員正在激烈討論是否取消對一系列中國商品加徵的關稅，以此來抑制通脹。消息人士說，可能會有顯著幅度的關稅削減，但是規模尚未決定。但是知情人士對路透社表示，在下周7國領導人峰會舉行前不可能會做出決定。

北京：早取消美消費者早受益

中國商務部新聞發言人束珏婷昨表示，中方始終認為，在當前高通脹形勢下，早取消對華加徵關稅，消費者和企業就能早受益。中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球產業鏈供應鏈穩定，造福兩國人民和世界人民。