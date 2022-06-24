拆局：政策出台一陣風 執行效果待驗證

2019年時值中美貿易戰正酣，為推動經濟結構內轉，當局開始力推夜間經濟，這一年被稱作「中國城市夜經濟元年」。當局選擇發展夜間經濟，在遭遇疫情衝擊的今天更清晰地顯示出，只是應對經濟現實的一種不得已考量。僅僅在夜間經濟被擺上枱面前不久，當局還執著於對城市容貌進行「原教旨式」的復原運動，這兩者在以往的治理生態中被認為不能共容。

很多內地人曾通過「開牆打洞」開辦了小商店、酒吧或餐館，這些類似於香港臨街店舖的民生小店，後來成為一種城市文化的寫照。但當官方決定讓北京變得更高端繁華，這些小店2017年被一次過封堵起來。

在一些大都市，當局常常因為一起意外事故，而發起大規模的驅逐外來人口或是拆除建築的整治行動。曾經爭相來到城市街頭擺攤的小販，最終被日夜不停上演的市容清理行動驅趕出走，但新冠疫情爆發後，當局為緩解經濟疲弱，曾一度開始呼籲需要盡快恢復「地攤經濟」。

夜間經濟近來再被官方重提，亦是基於對拯救消費內需和引導更多失業者謀生的迫切需要。但面對形式主義、「一刀切」的官僚作風，旨在激發夜晚消費潛能的政策，其執行情况又能否如願？抑或會出現反效果？只能留待時間驗證。

明報記者 王聖辰