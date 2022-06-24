內地推夜經濟 官員撐場 專家：增市民信心 催谷消費

中國新聞網昨日報道，近日許多地方政府官員接連在夜晚時分現身鬧市，帶頭支持夜市經濟發展。其中廣西桂林市委副書記彭東光、市人大常委會副主任李濱等人，在15日晚走進糖水舖，還在燒烤店品嘗羊肉烤串。安徽宣城市委書記孔曉宏、市長何淳寬則在19日晚間，前往北門老街調研商戶經營情况，其間親自體驗夜間消費。

在河南，新鄭市委書記馬志峰等人近日則去了一家夜市店「擼串」（吃燒烤）；新密市委書記陳春梅不僅吃了燒烤，還在橋頭夜市門口，購買了數斤西瓜。而在上月，南陽市委書記朱是西也走進一家服裝店，買了一件印有「熱愛中國」字樣T恤。

夜間經濟繁榮程度 城市活躍度指標

作為經濟學概念，「夜間經濟」泛指從一日傍晚至翌日凌晨時段的各式合法商業經營活動，多指代餐飲、購物、娛樂、文旅等消費行為的第三產業。夜間經濟是城市經濟的重要組成，一個城市夜間經濟的繁榮程度，通常被視為該城市經濟開放度及活躍度的指標。

夜間經濟在內地亦非新生事物。北京、上海、天津、重慶、南京、廣州等多個城市過去曾相繼推出過夜間經濟相關政策和措施（見表），藉此釋放居民消費潛力，帶動城市的經濟內需。疫情以來，國務院總理李克強還曾建議過失業者投身同樣屬夜間經濟的「地攤經濟」，以緩解愈發嚴重的就業危機，但褒貶不一，無疾而終。

學者：具極強示範效應

對於內地再次興起的夜間經濟，商務部研究院國際市場研究所副所長白明指，官員帶頭支持夜間經濟的做法，一方面證明疫情防控取得階段性成果，能進行復工復市，促進消費；另一方面在各地防控措施到位下，也讓人們更加放心走出家門。其認為，官員帶頭具有極強的示範效應，給群眾更多信心。

國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬則稱，多地官員走上街頭，說明各地全力以赴復蘇消費市場，促進夜經濟發展，提升城市活力。其認為夜經濟能帶來可觀的消費增量，更指「消費者也能通過夜消費釋放一天緊張的工作壓力，對年輕消費群體來說，更是社交和釋放情緒的選擇。」

《財經國家周刊》、瞭望智庫等於2019年開始編寫的「中國城市夜經濟影響力報告」指出，民眾有60%消費發生在夜間，大型商場每晚6時至10時銷售額超全天總額50%。而該報告最新評選出的「夜經濟影響力十強城市」，上榜的包括重慶、長沙、青島、成都、上海、北京、武漢、深圳、廣州和天津。

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