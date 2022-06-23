許志永案閉門審 擇日宣判 丁家喜妻：案子每走一步 律師都要簽保密協議

2019年12月，多名律師和公民運動人士參加在福建廈門的聚會，隨後公安在多地抓捕與會者。許志永在逃亡期間曾發表「勸退書」，對當局施政及國家領導人提出嚴厲批評。2020年2月許在廣州被捕。

許姊抵縣盼旁聽 警強行帶走

據案件起訴書，許志永在2017年刑滿釋放後，成立公民運動非法組織，撰寫、傳播大量煽動性文章，先後在煙台、廈門召開非法組織秘密會議，組織、策劃、實施顛覆國家政權的犯罪活動，嚴重危害國家安全。

消息人士透露，庭審在昨早9時開始至下午6時50分結束，法院將擇期宣判。許志永的一名代表律師在庭審後表示不方便受訪，「不能說」。據了解，許志永的胞姊許志玉前日隻身到臨沭縣，但在半夜被多名警察從賓館帶走。

羅勝春指兩人不認罪 丁家喜案明日審

丁家喜的妻子羅勝春向本報表示，據臨沭縣當地的朋友表示，昨天通往該縣的道路也設置了關卡，嚴防外人進入。而案件的代理律師從一開始便受到很大壓力，簽了保密協議，「他們無法說話」。「這個案子每走一步，律師都要簽保密協議，從公安局、檢察院，從法律可以閱卷開始，到移送法院後都要簽，從頭簽到尾，沒有一點自由」。她形容案件「一片漆黑」，是赤裸裸的迫害。

羅又稱，丁家喜、許志永兩人都不認罪；明日（周五）審理的丁家喜案料將只有律師代表，家屬或其他公民無法旁聽。美國有線新聞網絡（CNN）亦引述一名匿名消息人士稱，許志永決定在庭上不認罪。

此案受到外界高度關注。法國駐華大使館昨在微博發帖稱，這兩名維權人士因行使其基本權利被拘留兩年多，呼籲立即釋放，並將繼續密切關注他們的情况，「我們與他們同在」。​​​中國人權律師團發表聲明，強調許志永、丁家喜等人在案件偵查過程中，遭受了被長時間剝奪睡眠和限制食物等酷刑；存在限制辯護律師複製卷宗、強令律師簽訂保密協議等違法行為；要求檢察機關追究相關人員虐待被監管人員的犯罪行為。

中國人權律師團：強令簽保密協議違法行為

49歲的許志永是北京大學法學博士，公盟、新公民運動的創立人。2003年推動廢除收容遣送制度；同年以獨立候選人身分當選北京海淀區人代。2014年因「聚眾擾亂公共場所秩序罪」被判監4年。

明報記者