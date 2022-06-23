健康碼淪維穩工具 鄭州政法委副書記撤職

【明報專訊】河南省有維權存戶健康碼被精準強行「賦紅碼」事件近期備受矚目，當局昨（22日）公布調查結果，指兼任鄭州市政法委常務副書記的新冠疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬等5名官員，擅自決定對部分村鎮銀行儲戶赴鄭「賦紅碼」（疫情高風險人群）。馮獻彬等官員分別被撤黨內職務及政務記過等處分。
逾千人紅碼5人處分 調查：規矩意識淡薄
據官方的微信公眾號「清風鄭州」消息，據統計，共有1317名村鎮銀行存戶被賦紅碼。其中446人是入鄭掃場所碼被賦紅碼，871人是未在鄭但通過掃他人發送的鄭州場所碼被賦紅碼。
有關儲戶因河南多家村鎮銀行遇資金危機，無法提供取款服務，希望前往省會鄭州維權時，健康碼被突然賦「紅碼」而令他們在鄭州寸步難行。事件引發各界關注，包括官媒在內均嚴厲批評河南這一濫用健康碼用於維穩的做法。
「清風鄭州」發布通報指出，經調查，馮獻彬和同屬社會管控指導部的副部長、團市委書記張琳琳，擅自決定對存戶赴鄭賦紅碼，安排政法委維穩指導處處長趙勇，市大數據局科員、社會管控指導部健康碼管理組組長陳沖，鄭州大數據發展有限公司副總經理楊耀環，對存戶在鄭掃碼人員賦紅碼。
調查指出，馮獻彬、張琳琳、陳沖、楊耀環、趙勇等人法治意識、規矩意識淡薄，違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》及健康碼賦碼轉碼規則，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為。經研究決定，馮獻彬撤銷黨內職務、政務撤職處分；張琳琳黨內嚴重警告、政務降級處分；陳沖政務記大過處分；楊耀環、趙勇政務記過處分。