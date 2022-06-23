健康碼淪維穩工具 鄭州政法委副書記撤職

逾千人紅碼5人處分 調查：規矩意識淡薄

據官方的微信公眾號「清風鄭州」消息，據統計，共有1317名村鎮銀行存戶被賦紅碼。其中446人是入鄭掃場所碼被賦紅碼，871人是未在鄭但通過掃他人發送的鄭州場所碼被賦紅碼。

有關儲戶因河南多家村鎮銀行遇資金危機，無法提供取款服務，希望前往省會鄭州維權時，健康碼被突然賦「紅碼」而令他們在鄭州寸步難行。事件引發各界關注，包括官媒在內均嚴厲批評河南這一濫用健康碼用於維穩的做法。

「清風鄭州」發布通報指出，經調查，馮獻彬和同屬社會管控指導部的副部長、團市委書記張琳琳，擅自決定對存戶赴鄭賦紅碼，安排政法委維穩指導處處長趙勇，市大數據局科員、社會管控指導部健康碼管理組組長陳沖，鄭州大數據發展有限公司副總經理楊耀環，對存戶在鄭掃碼人員賦紅碼。

調查指出，馮獻彬、張琳琳、陳沖、楊耀環、趙勇等人法治意識、規矩意識淡薄，違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》及健康碼賦碼轉碼規則，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為。經研究決定，馮獻彬撤銷黨內職務、政務撤職處分；張琳琳黨內嚴重警告、政務降級處分；陳沖政務記大過處分；楊耀環、趙勇政務記過處分。