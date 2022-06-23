評級上頭位高權重 各地重視出招競逐

290地榜上有名 申請須符6條件

這一稱號之所以廣受地方政府及官員追捧，究其原因，有分析指出或與該競選活動的評定部門中央文明辦屬正部級單位，歷任主任均在中共官場位高權重有關。通常而言，申報「全國文明城市」須具備6個條件，包括：獲得並保持全國創建文明城市工作先進城市榮譽稱號、申報前連續兩年人均地區生產總值（GDP）高於全國平均水平、申報前12個月內市委及市政府主要領導無嚴重違紀和違法犯罪、申報前12個月內未發生有全國影響的重大安全事故或重大刑事案件、申報前完成國務院下發的節能減排任務、未發生制黃販黃和侵權盜版等非法出版惡性事件。

各地政府對於該稱號的競逐，衍生不少社會現象，如2009年河南鄭州築「遮羞牆」擋道路雜物、2011年河南濟源辦「撿煙頭狀元」評選、2014年湖北武漢全城背誦核心價值觀等。自媒體「大象公會」曾表示「如果你到某個城市，突然發現這個城市很多臨街小餐館關門了，各種流動攤販不見了，城市街道變得整齊乾淨冷清了，而到政府機關辦事則往往發現找不到人，那這個城市一定是在創文創衛驗收期。有些城市行政機關見不到人，是因為他們正在街上忙着消滅煙頭、落葉甚至蒼蠅。」