唐山「全國文明城市」資格被DQ 打人案主疑犯被起底 曾當澳門疊碼仔

蟬聯逾10年 城市綜合類評比最高榮譽

河北唐山近期發生圍毆女性案引發輿情。隨着事件發酵，更多涉及黑惡勢力的暴力治安事件陸續浮出水面，引發網民質疑唐山的治安情况。內地官媒《中國城市報》昨在微博發帖，指唐山的「全國文明城市」資格近日已被中央文明辦停止，稱「文明城市榮譽屬於全體市民，不容抹黑和褻瀆。社會各界都應格外珍惜、共同守護文明的善意和城市的溫度。」《新京報》亦發表快評，稱「評選『全國文明城市』，不是一場一勞永逸的行動，唐山被停止資格就是一個教訓」。

「全國文明城市」由正部級辦事機構「中央精神文明建設指導委員會辦公室」審核確認，是內地政治語境裏的一種稱號。中國殘聯主辦的《華夏時報》解讀該稱號時，指其是全面建設小康社會中市民整體素質和城市文明程度較高的城市，是反映城市整體文明水平的最高榮譽稱號，是目前內地城市綜合類評比中的最高榮譽，也是最具有價值的城市品牌。當局對於「全國文明城市」的評選自2005年開始，每3年一屆，最新的一屆是2020年度。唐山自2011年入選後，分別在2014年、2017年、2020年都蟬聯此稱號。

前年捲砍榕風波 廣州「除名」一年

城市因曝出醜聞，而被當局褥奪「全國文明城市」稱號，過往已有先例。2018年，吉林長春曾因當地企業「長生生物」轟動一時的狂犬病疫苗造假事件，被當局取消「全國文明城市」稱號，後於2019年又重新恢復該榮譽。廣東廣州市因2020年底砍伐了3000棵榕樹，引發民眾指摘此舉破壞城市生態和歷史風貌，多名官員後續被問責，該市亦因此於2021年被取消「中國文明城市」資格一年。2022年4月，山西長治和湖南常德，均因創建工作滑坡被取消「全國文明城市」榮譽稱號。

唐山打人事件當下正持續調查中，多名疑犯背景也被起底。據《中國新聞周刊》報道，主要疑犯之一的陳繼志早前曾做過水產生意，惟並不成功。前些年，陳繼志在澳門賭場當過幫助賭場介紹新客人等業務的「疊碼仔」。報道稱，陳繼志2015年曾教唆他人暴力討債，對商姓被害人實施毆打後非法拘禁；2020年因不當得利糾紛被唐山市中級法院強製執行，執行標的34281元人民幣，因全部未履行，他被法院列為失信被執行人，被限制高消費。有唐山政法系統官員透露，陳繼志通過一些小額貸款公司，欠了大量高利貸。

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