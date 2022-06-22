賣樓各出奇招 小麥、大蒜兌現換房

湘有寫字樓首年0月供 住宅無份

綜合中新財經、時代財經等內地媒體報道，據河南民權縣中原建業微信號周一發布消息，近日，河南商丘「建業河畔洋房」的房地產項目推出「小麥換房」的購房活動。海報信息指買家可用小麥付首付款，價格按照每公斤4元人民幣計算（2元人民幣一斤，等於500克），最高可抵16萬人民幣（約18.7萬港元）。此外，河南開封市杞縣的建業城，可以按10元人民幣每公斤「大蒜換房」（5元人民幣一斤）。房產中介稱，上述促銷已持續約半個月，成交30套房，相當於收購約43萬公斤大蒜。

在湖南，上市公司保利發展下屬湖南公司稱，近期推出「首付5%起」、「首年0月供」等優惠政策，長沙、常德、衡陽、岳陽、益陽等地的10個在售項目將同步開展該活動。目前，長沙市仍執行首套房首付比例最低30%的政策，另外，若所購房屋屬於長沙市限購區域，最低首付款比例為房屋總價的60%。湖南長沙一保利售樓處工作人員說，「首年0月供」的促銷活動屬實，但主要是針對商業性質房產，即公寓、寫字樓等項目，普通住宅並不參與此活動。