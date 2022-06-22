美執行「涉疆禁令」 華斥製造強迫失業

此前已禁疆棉花番茄進口

《防止強迫維吾爾人勞動法》2020年3月由美國參眾兩院10多名兩黨議員聯署提出，發起人包括現今或曾經在「美國國會及行政當局中國委員會」（CECC）擔任職務者，如民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）、共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）等人。現行法案分別於2021年12月14日和12月16日在眾議院與參議院通過，同年12月23日由總統拜登簽署生效。

法案實施後，即日起美國禁止從中國新疆地區進口任何產品至國內，除非從新疆進口商品的企業提供明確與令人信服的證據，證明它們的供應鏈裏面不涉及強迫勞動，沒有元件是用奴工生產，才可以獲准進口。此前，美國已禁止從新疆進口棉花和番茄等商品，新規將限制擴大到所有產品。美國指控稱，新疆地區以穆斯林為主的少數民族維吾爾族群成員被拘押並被迫工作。

華外交部：人權幌子打壓

在北京，外交部發言人汪文斌昨回應指，美方試圖以所謂法律形式，在新疆製造強迫失業，在全球推行與中國脫鈎，充分暴露美國打着人權旗號破壞人權、打着規則旗號破壞規則的霸權實質，中方強烈譴責和堅決反對，堅定維護中國企業和公民合法權益。

汪文斌稱，所謂新疆有強迫勞動是反華勢力為抹黑中國炮製的彌天大謊，美方以謊言為依據，制定並實施有關法律，是謊言的繼續，亦是美方打着人權幌子對華打壓的升級，更是美國肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定的實證。

商務部亦稱，美國此舉實質是剝奪新疆各族群眾的勞動權、發展權，會造成事實上的「強迫不勞動」，導致其被迫失業甚至返貧；批評美國真實意圖是抹黑中國形象，干涉中國內政，遏制中國發展，破壞新疆繁榮穩定，「中方將採取必要行動，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護新疆各族人民的合法權益」。