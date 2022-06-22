華南續暴雨 韶關迎50年一遇洪峰 停工停課疏散民眾 水利部長赴北江指揮防汛

綜合央視、中新網等內地媒體報道，據廣東省氣象、水文、水利部門綜合研判，韶關市區昨晚或將出現56.6米的洪峰水位，接近50年一遇。截稿前，官方暫未發布洪峰過境的信息。據報，為確保民眾生命財產安全，經韶關市三防辦研判，鑑於嚴峻形勢，除承擔搶險救災和保障社會民生的單位和個人外，市轄的武江、湞江、曲江3區停工停課，全市交通停運。

加開湘往粵高鐵 疏導滯留旅客

廣鐵集團暫停途經韶關境內京廣普速鐵路列車運行；鐵路部門利用武廣高鐵運能，調集管內備用高鐵動車組加開湖南往廣州方向的高鐵列車，全力轉運京廣普鐵沿線衡陽、郴州等地滯留旅客。

韶關市三防辦發出緊急撤離通知，要求全力做好沿江有關低窪路段民眾撤離工作，轉移至安全的安置點避險。當局介紹，昨天已開放小學、體育中心等逾58個轉移安置點，涉及全市武江、湞江、曲江等地。韶關市政府相關負責人說，「每個安置點都備足了各類生活物資，讓轉移民眾安心避險」。

受北江上游強暴雨影響，廣東清遠市清城區各主要江河水位持續上漲，多條江河均超過最高警戒水位。其中飛來峽水利樞紐大壩段，緩衝地帶被洪水淹沒。在潖江江口段，蓄滯洪區特別是沿河的一些村莊，隨着河水上漲，受浸情况相對嚴重。在江口圩段的潖江大橋，由北江方向過來的洶湧洪水已有倒灌。

清遠大橋洪水倒灌 村莊受浸嚴重

珠江流域北江前天發生今年第2號洪水，昨發生大洪水。據水利部消息，水利部長李國英趕赴北江現場指揮調度防汛抗洪工作，李國英強調要加強巡堤查險，提前轉移圍區、低窪地區、山洪災害風險區群眾，「應撤必撤、應撤盡撤、應撤早撤，確保人民群眾生命財產安全」。

另邊廂，江西省景德鎮市樂平市受近期連續強降雨影響，發生洪水漫堤、水管破裂等險情。接到災情命令後，武警江西總隊出動500餘名官兵，星夜馳援樂平抗洪搶險並基本排除險情。該市已有續湖圩堤、西湖圩堤發生漫頂、決堤，導致12萬多人受災，受災面積70平方公里，已轉移民眾4萬多人。