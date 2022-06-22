「輕傷不輕、重傷很重」 司法鑑定有異一般理解

據唐山打人案事發的監控錄像，事發時有女子被拖到店外，多次被攻擊頭部、面部，躺在地上，司法鑑定則為「輕傷二級」。原來司法鑑定領域的「傷情」，與一般理解的「傷得很重」、醫院的傷勢判斷，是不同的概念，通俗概括是「輕傷不輕、重傷很重」。肋骨骨折6條以上，也屬「輕傷一級」。

據內地2013年發布的《人體損傷程度鑑定標準》，輕傷是使人肢體或容貌損害，聽覺、視覺或其他器官功能部分障礙，或對人身有中度傷害的損傷，分為一級和二級。重傷為「使人肢體殘廢、毁人容貌、喪失器官功能，或對於人身有重大傷害的損傷」。

傷勢與被告量刑緊密相關

刑法規定，被害人的傷勢，與施暴者的定罪量刑緊密相關。據澎湃新聞，北京律師協會婚姻家庭專業委員會副主任張荊稱，故意傷害致人輕傷，一般量刑是3年以下。北京德翔律師事務所主任安翔表示，打人者會有其他的罪名被一併追究，可能涉及洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，開設賭場罪，聚眾鬥毆罪等，數罪並罰概率大。

同濟大學法學院教授金澤剛認為，此次唐山打人案正反映傷情鑑定導致的處罰結果，與被害人的心理預期落差太大的衝突；2013年發布的《鑑定標準》將近10年，有必要嘗試根據司法實踐，反思鑑定標準。