唐山打人案調查：警28分鐘始到場 公安分局副局長免職 被毆女子鑑定輕傷惹議

省公安廳指揮偵辦 指定異地管轄

事發至今，唐山打人事件持續成為全國焦點，外界關注案件有否涉及公安「保護傘」、黑惡勢力犯罪等問題。河北省公安廳昨發出通報，指河北省委省政府、公安部要求迅速查清全案。省公安廳指揮案件偵辦並指定異地管轄。

通報案情指，6月10日凌晨，唐山市路北區一間燒烤店發生尋釁滋事、暴力毆打他人案件。41歲的陳×志等5人與43歲的陳×亮等4人在燒烤店聚餐。其間，2時40分，陳×志騷擾同店就餐的31歲女子王××，遭拒後伙同馬×齊、陳×亮等人，毆打4名女子，他們在2時47分逃離。而被打女子在2時55分送醫。

通報指，警方在2時41分接到報警，路北分局機場路派出所民警率輔警，於3時09分到現場處置；時長達28分鐘。公安廳稱，對出警不及時、執法不規範及嚴重違紀違法問題開展深入調查，目前已有警務人員接受紀律審查和監察調查，副局長李×被免職。

派出所僅距1公里 民警曾稱5分鐘到場

中央廣電總台中國之聲在本月12日曾報道，涉事派出所的民警陳志偉受訪稱，接報後5分鐘趕到現場，與今次通報的28分鐘，存在較大出入。而派出所距離燒烤店僅1公里左右，出警時間亦被質疑不合常理地長。

在唐山事件曝光後，網上有關路北區的涉黑舉報不斷。河北省紀委監委昨公布，路北分局黨委書記、局長馬愛軍，正接受廊坊市紀委監委紀律審查和監察調查。另外，機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇等4名警員，包括受訪稱「5分鐘出警」的陳志偉，亦正受查。

5警受查 包括局長

至於涉嫌打人被捕的9人，通報指陳×亮等4人，月初從江蘇到唐山，與案中其他疑犯合謀進行網絡賭博洗錢的違法活動。陳×志曾經干犯非法拘禁等罪。當局正調查他們是否涉及「黑惡組織」犯罪。

近日有關被打女子的傳言不斷，「被打女子去世」的說法反覆發酵。通報稱，兩名女子毋須留院治療後自行離開；另外兩名女子在普通病房住院接受治療，目前傷情已好轉，6月20日經司法鑑定為輕傷（二級）。不過，有關「輕傷」的鑑定引起網絡嘩然，輿論驚訝女子受到長達3分鐘的毆打，圖片亦顯示受害者頭部重創、身體多處受傷，質疑有關的鑑定結果及標準（詳見另稿）。在事發後，內地沒有一家媒體接觸到被毆的4名女子及她們的家人，有指極不尋常。

處置5萬條微博 禁言逾萬帳號

昨晚，微博官方公布處置50,285條違規微博，主要類型包括藉傷情鑑定歪曲解讀法律法規、攻擊司法體系，編造傷者去世、挑動性別對立等言論。微博禁言12,567個帳號，期限由15天至永久。

據《中國新聞周刊》，案發燒烤店已停業，仍有網紅前來直播。附近居民表示，最近幾天燒烤店開始裝修。

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