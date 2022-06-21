受爭議銀行昨登記資料 事主怕中伏變「投資者」

存戶憂「公安接手 銀保監局放手」

據上海報業集團旗下的「財聯社」報道，涉事的河南禹州新民生村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行在官網發布公告，均表示從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。不過，事件涉及的另一家村鎮銀行，安徽固鎮新淮河村鎮銀行官網暫未發布相關公告。

登記頁面寫「資金」非「存款」

從4月18日開始，多間河南村鎮銀行曝出存戶存款「有入無出」，而涉事銀行的實際股東為河南新財富集團。《齊魯晚報》昨引述存戶紀先生看到公告後，擔心公告及登記信息表的用詞不準確，「登記頁面寫的是『客戶』不是『儲戶』，用的是『資金』不是『存款』，『收益』而不是『利息』。」紀先生稱，不管銀行拿存款幹了什麼都與存戶無關。他擔心登記後，就跟其他存戶們成了金融詐騙案的受害人，案件由公安等部門負責處理後，銀保監局是否會因此沒有監管責任，憂銀行也就此脫身。村鎮銀行弊案爆發後，有存戶發現，原先的存款變成「股權投資或與銀行的其他資金業務關係」。

早前河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人於上周六表示，各級金融管理部門密切配合公安機關開展調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的「犯罪事實已初步查明」，相關資金情况正在排查。

實控人2300萬賄鄭州銀行副行長

現移民塞浦路斯

據「第一財經」報道，新財富集團實際控制人叫呂奕，其通過旗下遍佈全國的上百家公司，先後參股、控股內地多家城商行、農商行及村鎮銀行。並利用這些銀行的股權作為質押貸款的主體，從各金融機構套取資金。其中包括河南4間村鎮銀行。呂奕是河南南陽人，現已移民塞浦路斯。為尋求貸款，呂奕於2018年曾向鄭州銀行副行長喬均安行賄2300多萬人民幣。

另據鳳凰網，中原銀行股份有限公司副董事長魏杰、中原銀行原董事長竇榮興亦於近期因嚴重違紀違法問題被河南紀委監委立案審查調查。報道指，兩人落馬與新財富集團所涉村鎮銀行有關。