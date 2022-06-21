雷霆2000火箭發射車爆炸 台煞停軍演

【明報專訊】台灣陸軍昨日早上9時許在屏東九鵬基地舉行年度實彈射擊演習，其間一輛雷霆2000火箭發射車爆炸，整輛車炸毁並引發大火，由於射擊必須遙距操控，事件無造成傷亡。事發後軍方已停止演習訓練，正調查事故原因。另外，台灣總統蔡英文在同日舉行的台軍重要高階幹部授勳暨授階典禮時表示，建軍整備要與時俱進，加速軍事改革加緊腳步。
中央社引述台灣陸軍指出，事發時一枚雷霆2000火箭因不明原因未能發射離架，導致推進劑燃燒造成車輛損壞。由於是同款火箭車首次發生事故，軍方已指示國家中山科學研究院（中科院）、陸軍專案小組釐清肇因。
雷霆2000多管火箭系統由中科院研發，2012年起供台灣陸軍使用，可掛載不同射程的火箭彈箱，射程範圍7至45公里，據稱能有效執行反登陸作戰任務。
授勳典禮 蔡英文：建軍整備與時俱進
同日，蔡英文在總統府主持台軍重要高階幹部授勳暨授階典禮，並頒授「二等寶鼎勳章」給新任總統府戰略顧問張哲平，以及為晉任空軍二級上將的鄭榮豐授階。
蔡英文致辭時強調，隨着國際情勢和科技發展，戰爭型態更加多元，台軍的建軍整備必須與時俱進，未來無論是防衛自主政策還是軍事改革，都要加緊腳步進行，讓守護台灣的力量更加堅實。