雷霆2000火箭發射車爆炸 台煞停軍演

中央社引述台灣陸軍指出，事發時一枚雷霆2000火箭因不明原因未能發射離架，導致推進劑燃燒造成車輛損壞。由於是同款火箭車首次發生事故，軍方已指示國家中山科學研究院（中科院）、陸軍專案小組釐清肇因。

雷霆2000多管火箭系統由中科院研發，2012年起供台灣陸軍使用，可掛載不同射程的火箭彈箱，射程範圍7至45公里，據稱能有效執行反登陸作戰任務。

授勳典禮 蔡英文：建軍整備與時俱進

同日，蔡英文在總統府主持台軍重要高階幹部授勳暨授階典禮，並頒授「二等寶鼎勳章」給新任總統府戰略顧問張哲平，以及為晉任空軍二級上將的鄭榮豐授階。

蔡英文致辭時強調，隨着國際情勢和科技發展，戰爭型態更加多元，台軍的建軍整備必須與時俱進，未來無論是防衛自主政策還是軍事改革，都要加緊腳步進行，讓守護台灣的力量更加堅實。