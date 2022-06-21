外交部長文斥美插手港事務

列21點「謬誤」 全方面批評

據外交部網站，文章列出21點「謬誤」，涉及多個方面，包括中國威脅、「新冷戰」、脅迫外交、民主與人權、債務陷阱、印太戰略、涉台、涉港、涉疆等多個方面。文章一開頭就批評美國運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓，包括動用國家力量打壓和制裁華為；將1000多家中國企業列入各種制裁清單；打壓新疆棉花、番茄、太陽能光伏等優勢產業。美方又先後三輪對中國輸美約3600億美元商品加徵高額關稅。

文章稱，美方長期在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上粗暴干涉中國內政，明裏暗裏縱容支持分裂活動，破壞中國安全穩定。其中專門回應香港問題，文章稱美方攻擊抹黑香港國安法的實質是插手香港事務，把香港作為對內地進行滲透干涉的「橋頭堡」。並稱美國國家民主基金會等美國政府「白手套」資助反對派策動「七一大遊行」，阻止「23條立法」，資助香港反對派政團參加工作坊和研討會，向各政團領導層提供個人諮詢，傳授選舉技巧，開展所謂「青年政治領袖計劃」，培養新興政治團體對抗政府，與反對派立法會議員謀劃「五區公投」，指示、資助香港反對派、激進青年骨幹策劃「佔中」行動等。

文章批評美國在涉台問題上「背信棄義」，「不斷從自身承諾、中美雙方共識上倒退，虛化、掏空一個中國原則，企圖『以台制華』，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一」。

學者：塑造話語權 料華不迎合美方

對於中國全方位批判美國的「謬誤」，中央社昨引述復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯稱，中國現在對美博弈，愈來愈注重話語權的塑造，接下來無論是談關稅等問題，中方不會刻意迎合美方。