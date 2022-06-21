中國測試「陸基中段反導攔截」成功 官方公布第五次試驗 稱「不針對任何國家」

與以往一樣，軍方公布相關試驗時，並沒透露實施攔截的導彈是「紅旗-19」、「東風-17」或「東風-31」改良型還是其他型號。不過，去年中國公布有關試驗時，有英國專家認為，解放軍使用的攔截彈是「東風-31」型洲際導彈的改進型，美國國防部則稱該彈為「動能-1」型；還有美國軍事媒體懷疑是「紅旗-19」型。

反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統在陸地、海上和天空發射。而對於陸基反導技術，主要分三個階段（見圖）。第一階段是初段，或者叫上升段，從導彈點火升空到末級引擎停機為止。第二階段是中段，從末級引擎關機開始，到導彈再入大氣層為止。第三階段為末段，也叫再入段，也就是再入大氣層到降落的飛行階段。

攔截分3階段 薩德愛國者屬末段

《環球時報》稱，通常初段導彈速度慢、軌迹單一，攔截難度最小，對己方的附帶傷害小。但此時導彈往往還處於對方領土或領空範圍，要突破重重防禦實際上非常困難。末段則最常見，愛國者（美國）、薩德系統（美國）、S400防空系統（俄羅斯）等都屬末段攔截，但末段導彈飛行速度極快，且彈頭已與彈體分離，不但體積小，還可能釋放假彈頭等干擾手段，攔截也更困難。即便攔截成功，導彈殘骸也可能落在本土造成附帶傷害。因此中段攔截就成為針對中遠程導彈及洲際導彈的重要技術。在彈道導彈飛行中段實施攔截，時間相對較長，但由於此時導彈的彈道高度比較高，攔截亦不容易。

料實際18試驗 港專家：向美發警告

本港軍事專家梁國樑對本報表示，自2010年來官方公布陸基中段反導攔截技術至少5次，但實際應有18次之多。今次官方公布中國成功進行陸基中段反導攔截，說明一是中國在陸基中段反導技術上又提升一步，已經掌握中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠程度都有較大提升，已具有戰鬥力。其次是面對國際變幻不定局勢，以及美國在台灣問題上不斷「踩底線」，企圖「以台制華」，「中國通過這種特殊的『身體語言』向美國發出警告」。

海基未成功 專家：福建艦快填補空白

目前中美兩國都有採用陸基的中段攔截方式，不過在海基攔截上，中國目前仍是空白。梁國樑表示，隨着中國055萬噸級驅逐艦入列和新的艦母（福建艦）下水，相信這個空白很快就能填補。中國外交學院教授蘇浩在騰訊網發表署名文章亦稱，随着陸基中段反導技術的不斷突破，未來中國或將相關技術和裝備安裝到水面平台上，建立海基國土防禦體系。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676