辦雜誌為受騙港商討公道 難逃封殺 薛寶仁：再出刊物抨內地貪腐 恐觸國安法

十一、七一、兩會 伙受騙港商上訪

薛寶仁在1980年代內地改革開放初期，即到深圳寶安開設食品加工廠，其後承包一家瀕臨破產的國企屬下食品加工廠，投入大量資金及精力令該廠起死回生。但國企「輸打贏要」，10個月後單方面中止10年合約將他踢出局，讓他損失數百萬元。薛寶仁向法院起訴，結果贏了官司輸了錢，未獲得任何賠償。他不滿判決，從此走上維權之路，長約20年。

其間他與眾多在內地投資而墮入陷阱被騙的港商，組成「港商申訴機制大聯盟」，他擔任大聯盟的召集人。每逢十一國慶、七一等重要節日，或是全國兩會等重要的日子，他們都會集體北上，前往廣東省甚至北京上訪。

港府幫不到 轉往中聯辦求助

薛寶仁對本報表示，九七香港回歸後，往內地上訪的港人增加了不少。「當時覺得回歸後，香港人的身分會被內地認同，有機會可以幫到港人。」他說，開始時大家先是去港府的政制及內地事務局求助，但慢慢發覺港府幫不到他們，於是轉往中聯辦求助。「中聯辦的作用比港府大，至少能直接同當事人在當地的政府或法院溝通。」

不過，由於很多上訪的港商都未必有充分的證據可以證明是冤枉的，有些事主在多年無法打贏官司下慢慢失望，最後放棄，不再上訪。薛寶仁並未放棄，並在2010年籌資創辦《投資與陷阱》雜誌，目的是要「記錄真實的歷史」，令更多到內地投資的港人汲取教訓。他在創刊辭寫道，「到底是先有投資還是早有陷阱？在一個沒有法治、沒有言論自由，沒有人民監督的國家，無論哪個領域、哪個行業都有令人防不勝防的陷阱，而非因先有了投資才見錢眼紅，才有了開門招商，關門宰狗」。

辦刊後獲京公安禮待

雜誌出版後，他繼續上訪，待遇完全不同，「其他人去到北京，會將他們送往地下室，我去北京，北京公安局港澳事務官員會專車接送，還請食飯，很好招呼，我去新華門請願，被帶往派出所，即使一句話不說，最後仍被送回賓館，乜事都無」。薛寶仁認為，這一定與辦雜誌有關，因為他們認為這有影響力，而他也被列為可以被爭取的人。

而雜誌出版，亦間接幫到多名事主。薛寶仁說，其中一名事主，在內地被有關部門扣車辦案，到一年多後始取回車輛，但車輛早已報廢。她多次上訴討要均不果，最後他出面與有關部門協商，最終幫她討回公道。薛寶仁將此歸功於《投資與陷阱》雜誌。

「目前香港不會網開一面」

「我只是一個小人物，即使是辦了雜誌，仍然是小人物。」薛寶仁說，他創辦的雜誌發行量小，影響力也不大，在發行多期後遭內地封殺，在內地印刷的雜誌被沒收，後來轉到香港印刷，但最終因資金緊張而夭折。薛寶仁認為，雜誌無法辦下去，也與內地的言論空間有關，「上面（內地）的政治環境目前亦已影響了香港，目前的香港，這份雜誌亦無法生存下去，一定不會網開一面」。

薛寶仁說：「我今年81歲，經過了多少的運動，不需為我們洗腦，都知道未來香港的道路。」他說，雜誌如果繼續出，抨擊內地的司法腐敗和貪污，任意一頁的內容可能都會觸犯國安法。

明報記者

（回歸25年）