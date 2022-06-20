張文宏領銜研究：非高危Omicron患者重症率零

【明報專訊】由上海復旦大學附屬華山醫院張文宏教授和馬昕教授領銜的大樣本數據研究，前天（18日）在《中國疾病預防控制中心周報》（英文）發表。研究首次揭示非高危組Omicron患者重症率為零。研究者稱，該研究的重症率僅能代表相對健康或一般情况較好的Omicron感染者，這部分人群的總體重症率較低。
據「第一財經」報道，前述研究納入的所有感染者均為無「基礎疾病」（慢性病）、或雖有基礎疾病但處於穩定期的新冠患者。這項多中心臨牀隨訪研究納入了今年33,816名早期非重症Omicron感染者，最後有22人進展為重症，總體重症率為0.065%，高危組重症率為0.238%，非高危組重症率為0%。
研究者表示，若有高危因素，部分非重症患者仍可進展為重症，重症化主要集中在高齡、未接種疫苗以及罹患基礎疾病種類較多的患者中。
北大等學者研究：Omicron新亞型免疫逃逸力強
另據路透社報道，北京大學生物醫學前沿創新中心（BIOPIC），昌平實驗室謝曉亮、曹雲龍課題組，聯合其他4個課題組，於本月17日在《自然》（Nature）雜誌在線發表最新的研究論文，發現Omicron突變株BA.2.12.1、BA.4、BA.5新亞型呈現出更強的免疫逃逸能力，並且對Omicron BA.1感染者康復後血漿出現了顯著的中和逃逸現象。這意味感染最早期Omicron變異株者，就算已接種疫苗、已打加強針，也可能容易再次感染變異病毒株。