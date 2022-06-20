張文宏領銜研究：非高危Omicron患者重症率零

據「第一財經」報道，前述研究納入的所有感染者均為無「基礎疾病」（慢性病）、或雖有基礎疾病但處於穩定期的新冠患者。這項多中心臨牀隨訪研究納入了今年33,816名早期非重症Omicron感染者，最後有22人進展為重症，總體重症率為0.065%，高危組重症率為0.238%，非高危組重症率為0%。

研究者表示，若有高危因素，部分非重症患者仍可進展為重症，重症化主要集中在高齡、未接種疫苗以及罹患基礎疾病種類較多的患者中。

北大等學者研究：Omicron新亞型免疫逃逸力強

另據路透社報道，北京大學生物醫學前沿創新中心（BIOPIC），昌平實驗室謝曉亮、曹雲龍課題組，聯合其他4個課題組，於本月17日在《自然》（Nature）雜誌在線發表最新的研究論文，發現Omicron突變株BA.2.12.1、BA.4、BA.5新亞型呈現出更強的免疫逃逸能力，並且對Omicron BA.1感染者康復後血漿出現了顯著的中和逃逸現象。這意味感染最早期Omicron變異株者，就算已接種疫苗、已打加強針，也可能容易再次感染變異病毒株。

（綜合報道）

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