華南暴雨 珠江流域今料大洪水 廣西柳州山洪5死 福建縣城水位破紀錄

國家級預報員：暴雨昨至今最強

「中國氣象局」微信公號引述國家級首席預報員、中央氣象台正研級高級工程師方翀稱，昨至今日，南方本輪強降水進入最強時段。

粵桂三級應急 6工作組一線指導抗洪

據水利部汛情通報，今日西江可能再次發生編號洪水，珠江流域可能發生流域性大洪水，需做好流域性大洪水防禦準備；並維持廣東、廣西兩省區水旱災害防禦三級應急響應，維持福建、江西、湖南、貴州、雲南四級應急響應，以及安排6個工作組在地方一線指導防汛抗洪工作。內地突發公共事件應急響應機制分一至四級，一級表明災害最嚴重。

水利部副部長劉偉平昨日亦再次主持防汛會商，安排部署珠江流域洪水調度和防禦工作，要求加強24小時應急值守，密切監視雨情水情汛情，做好預警發布、險情巡查搶護和危險區人員轉移避險。

西江料再有「編號洪水」

所謂「編號洪水」是根據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，如全國主要江河水位達到防洪警戒水位，或影響當地防洪安全的水位達到某一標準，便給予編號。例如昨日珠江流域西江幹流廣西梧州站水位達到20.95米，超過警戒水位2.45米，因此編號「西江2022年第4號洪水」。

受持續暴雨影響，廣西、福建多處已見災情。廣西湘江全州縣城河段水位超出警戒水位兩米以上，當地連日加緊轉移群眾。廣西柳州市融水苗族自治縣前日發生山洪災害，當地一棟木房、一棟磚房被冲毁，5人死亡。至日前，融水全縣共5970人受災，緊急轉移安置1273人，18間房屋倒塌；柳州市預計，今日市內仍會有暴雨到大暴雨，以及局部地區特大暴雨，與前期暴雨洪水重疊下，引發災情風險極大。

此外，福建松溪縣的松溪河水位暴漲，最高水位達到193.98米，為有紀錄以來最大洪水。縣城區和沿河鄉鎮多處被淹，部分地區水深過膝，一些低窪的居住區，積水最深甚至接近兩米，當地武警、森林消防、公路、城管等部門派出救援人員趕赴現場轉移市民。