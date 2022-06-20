批地方記者暗訪唐山 鄂學者捱轟刪帖

稱記者證非萬能通行證

唐山打人事件引發民憤，包括《濟南日報》旗下新媒體「新黃河」、鳳凰網及貴州廣播電視台等多間內地媒體記者，均表示近日受到警員以各種方式阻撓採訪甚至粗暴對待。大量網民批評唐山警方所為，柳倩月則批評媒體。在柳實名認證的「今日頭條」帳號中，她發帖稱，「在任何情况下，跨省區採訪，首先應該主動向目的地主管部門報備，尤其是採訪涉及重大案件方面的信息時」。

柳倩月稱，記者證並不是萬能的通行證。「在央視記者都還沒現身的特殊狀况下，某地方台記者，您去敏感區域搞暗訪，被扣查，難道您只感覺到受到委屈，而不反思一下自己也存在問題嗎，您基本的職業規範感在哪裏去了呢？」在跟帖中，她又稱，「這個記者得要我這種高人來教一教他！」

公開資料顯示，柳倩月生於1970年，2006年畢業於華中師範大學，2014年畢業於武漢大學，獲文學博士學位；現為湖北民族學院文學與傳媒學院教授，主講文學概論、文學批評等。

柳倩月的言論在網絡引發強烈批評。微博網民「醉翁樂其樂」稱，「柳叫獸（『教授』諧音，帶貶義）把書讀到狗肚子裏了」；網民「嫦娥她表舅」認為，「她接觸的那種叫宣傳，說啥都是提前安排好的，導致她以為那就是記者所有的工作範圍」。

明報記者